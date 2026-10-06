Galatasaray istemişti, Fenerbahçe de peşine düştü! 40 milyon euroluk orta saha için pres sürüyor

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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken, yönetim orta saha takviyesi için de kolları sıvadı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda merkezdeki alternatifleri artırmak isteyen Sarı-Lacivertliler, hem savunma hem de hücum yönü güçlü bir oyuncu için arayışlarını sürdürüyor.

FRED'İN YERİNE

Sarı-Lacivertliler, yaz döneminde Fred’le yolları ayırdıktan sonra orta sahaya transfer yapamadı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Brighton forması giyen Yasin Ayari için harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ BİTECEK, UZATMA TEKLİFİNİ REDDETTİ!

Sarı-lacivertliler şuan için girişimlerden sonuç alamadı. Ancak yönetim, 22 yaşındaki oyuncudan vazgeçmedi.

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Tunus asıllı İsveçli yıldız, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılması için Brighton’ın yaptığı teklifi geri çevirdi. İngiliz basınına göre ocak ayında Ayari’yle yolların ayrılma ihtimali yüksek.

PERFORMANSI

Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Yasin Ayari, Brighton formasıyla bugüne dek 82 maça çıkarken 7 gol atıp 4 de asist üretti.

OLMAZSA HEDEF AVOM

Fenerbahçe’nin orta saha için gündemine aldığı diğer oyuncu ise Arthur Avom. 21 yaşındaki yıldız, Lorient’deki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kamerunlu futbolcu, birçok kulübü peşine taktı.

Avom, bu ilgi sonrası, Ayari gibi kulübünün yeni kontrat önerisini kabul etmedi. Genç futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği öğrenildi.

Kanarya, iki yıldızdan birini uygun bir bedelle kadrosuna katmanın yollarını arıyor.