×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray istedi, Monaco kaptı! İşte anlaşma şartları

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Galatasaray#Matthis Abline
Galatasaray istedi, Monaco kaptı İşte anlaşma şartları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 13:44

Monaco, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Nantes'ın 23 yaşındaki Fransız forveti Matthis Abline'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Icardi sonrasında santrfor arayışlarına başlayan Galatasaray, Nantes forması giyen Matthis Abline'i gündemine almıştı.

Fransız basınında Nantes'ın 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, Galatasaray'ın ise ilk etapta satın alma opsiyonlu olarak kiralamayı düşündüğü belirtilmişti.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Bruno Fernandes ısrarıGalatasaray'da Bruno Fernandes ısrarı!Haberi görüntüle

MONACO İŞİ BİTİRDİ

Folarin Balogun'u bu yaz satmaya hazırlanan Monaco, transfer için devreye girdi ve Matthis Abline'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki forvet oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray istedi, Monaco kaptı İşte anlaşma şartları

NANTES TARİHİNE GEÇTİ

Fransa medyasında Monaco'nun bu transfer için Nantes'a 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve anlaşmada 5 milyon euroluk da bonusların bulunduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

Matthis Abline, 1943 yılında kurulan FC Nantes kulüp tarihinin en pahalı oyuncu satışı olarak tarihe geçti. Bir önceki rekor 20 milyon euro ile geçtiğimiz sezon Suudi ekibi NEOM'a transfer olan Nathan Zeze'ye aitti.

Galatasaray istedi, Monaco kaptı İşte anlaşma şartları

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla Ligue 1 ve Fransa Kupası'nda toplam 34 maça çıkan Abline, 8 gol - 7 asistlik performans sergileyerek toplamda 15 gole doğrudan katkı verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Galatasaray#Matthis Abline

BAKMADAN GEÇME!