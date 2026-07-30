Galatasaray istedi, Monaco kaptı! İşte anlaşma şartları

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Icardi sonrasında santrfor arayışlarına başlayan Galatasaray, Nantes forması giyen Matthis Abline'i gündemine almıştı.

Fransız basınında Nantes'ın 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, Galatasaray'ın ise ilk etapta satın alma opsiyonlu olarak kiralamayı düşündüğü belirtilmişti.

MONACO İŞİ BİTİRDİ

Folarin Balogun'u bu yaz satmaya hazırlanan Monaco, transfer için devreye girdi ve Matthis Abline'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki forvet oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

NANTES TARİHİNE GEÇTİ

Fransa medyasında Monaco'nun bu transfer için Nantes'a 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve anlaşmada 5 milyon euroluk da bonusların bulunduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

Matthis Abline, 1943 yılında kurulan FC Nantes kulüp tarihinin en pahalı oyuncu satışı olarak tarihe geçti. Bir önceki rekor 20 milyon euro ile geçtiğimiz sezon Suudi ekibi NEOM'a transfer olan Nathan Zeze'ye aitti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla Ligue 1 ve Fransa Kupası'nda toplam 34 maça çıkan Abline, 8 gol - 7 asistlik performans sergileyerek toplamda 15 gole doğrudan katkı verdi.