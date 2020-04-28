Galatasaray istedi, Fenerbahçe devreye girdi! Mert Hakan ve Emre Kılınç...

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yeni transfer kapışması... Şimdiden gelecek sezonun şampiyonluk kadrosunu kurmaya çalışan Fenerbahçe, yeni dönemde formasını çıkarıp kulübe Sportif Direktör olmak için kolları sıvayan Emre Belözoğlu ile birlikte transfer listesindeki isimlere yoğunlaşmıştı. Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler’de Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ve transferde söz sahibi olan kulüp yetkililerinin, her 3 günde bir video konferans üzerinden toplantı yaptıkları öğrenildi. Gündemdeki oyuncuların son durumunu masaya yatıran Kanarya’da ilk hedef, Galatasaray ’la prensipte anlaşan Sivas’ın iki önemli oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç olmuştu. Bu ikiliyi bizzat telefonla arayan kaptan Emre, “Gelecek sezon buradasınız beyler... Yeni bir oluşum olacak ve sizin gibi yerli ve genç kaliteli oyunculardan bir kadro yapacağız. Bu kadronun en önemli parçaları olarak takımı sizin üzerinize kuracağız” ifadelerini kullanmıştı.

Mert Hakan’ın, Galatasaraylı olması sebebiyle Cim Bom’a daha yakın olduğu öne sürülürken, Fener’in Emre Kılınç’a daha fazla yöneldiği konuşuluyor. Ancak Mert’ten de vazgeçmeyecek gibi gözüken Sarı-Lacivertliler’in, Süper Lig’deki hemen hemen tüm oyuncuların büyük saygı gösterdiği Emre üzerinden de bu oyuncuyu ikna etme çabalarının tüm hızıyla sürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor.

GALATASARAY KARARLI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yeni sezon kadro planlamasında kritik yer tutan isimlerden Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç için Fenerbahçe’nin de devreye girmesi, kulüpte panik havası yarattı. Sarı-Kırmızılılar’ın, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan iki yıldızla devre arasından önce protokol yaptığı öne sürülürken, Ocak ayındaki transfer girişimi, Sivasspor Yönetimi’nden gelen ret cevabı sonrası olumsuz sonuçlanmıştı. Galatasaray cephesi bunun üzerine iki transferi de sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirme kararı almış ve oyuncularla el sıkışmıştı. Her iki oyuncunun da Galatasaraylı olduklarının bilinmesi de bu zorlu transfer girişiminde Cim Bom cephesini avantajlı kılan bir detay olarak ön plana çıkıyor.



Terim’le sık sık görüştüler

Bu doğrultuda Fatih hocanın hastalığı süresince Mert Hakan sık sık tecrübeli teknik adamı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletirken, Emre Kılınç da geçtiğimiz günlerdeki bir röportajında verdiği mesajlarla Galatasaray’a göz kırptı. Ancak Sarı-Kırmızılılar, her ihtimale karşın iki oyuncuyla da birer ‘kontrol’ görüşmesi yapacak ve kararlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığı sorulacak. Ayrıca yönetimin, Mert Hakan ve Emre Kılınç’ın menacerleriyle de temas kurmaya hazırlandığı, gelen haberler arasında. (Fanatik)





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