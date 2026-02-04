Galatasaray-İstanbulspor maçında korkutan anlar: Sahaya ambulans girdi!

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası’nın A Grubu 3. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor, RAMS Park’ta karşı karşıya gelirken, 46. dakikada sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu ile sarı-siyahlıların kalecisi İsa Doğan bir pozisyonda kafa kafaya çarpıştı ve yere düştü.

İki takımın sağlık ekipleri, hızlıca sahaya girip futbolculara ilk müdahalelerini burada gerçekleştirdi. Ahmed müdahalenin ardından ayağa kalktı ve soyunma odasına gitti.

İsa Doğan için ise sahaya ambulans girdi. Sedye ile yerden kaldırılan İsa daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Sakatlıklarından dolayı oyuna devam edemeyen İsa Doğan’ın yerine 51. dakikada Mücahit Serbest girerken, Ahmed Kutucu’nun yerine de 52. dakikada Ismail Jakobs dahil oldu.