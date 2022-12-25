Canlı Anlatım: Galatasaray İstanbulspor maçı

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Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı oynanıyor
Galatasaray: 0
İstanbulspor: 0
Goller
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim.
GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 15'inci Hafta mücadelesinde Galatasaray, İstanbulspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.