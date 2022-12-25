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Canlı Anlatım: Galatasaray İstanbulspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#İstanbulspor#Süper Lig
Canlı Anlatım: Galatasaray İstanbulspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 15:06

Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Galatasaray: 0

İstanbulspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim.

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 15'inci Hafta mücadelesinde Galatasaray, İstanbulspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

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#Galatasaray#İstanbulspor#Süper Lig

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