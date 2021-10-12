Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu karar herkesi ilgilendiriyor Cayma bedeli ödememek için...Bu karar herkesi ilgilendiriyor! Cayma bedeli ödememek için...#İnternet Aboneliği
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Şenol Güneşin sözleri olay oldu: Serdar Dursunu alırsam...Şenol Güneş'in sözleri olay oldu: 'Serdar Dursun'u alırsam...'#A Milli Takım
28 il, 20 suç örgütü, 235 şüpheli.. Çekirge operasyonu başladı28 il, 20 suç örgütü, 235 şüpheli.. 'Çekirge' operasyonu başladı! #Çekirge Operasyonu
Kölnde bir cesur yürek Ezana izin verdi, hedef oldu ama...Köln'de bir cesur yürek! Ezana izin verdi, hedef oldu ama...#Henriette Reker
7.5 milyon aşısız alarmı 90 günde 16 bin can gitti...7.5 milyon aşısız alarmı! 90 günde 16 bin can gitti...#Koronavirüs
Putin yürekleri ağza getirdi... Canlı yayında açıkladıPutin yürekleri ağza getirdi... Canlı yayında açıkladı#Putin
Türk şirket kepenk indirdi Hesabı olanlar dikkatTürk şirket kepenk indirdi! Hesabı olanlar dikkat#Coinzo
Özer Kaçmazın eşi konuştu: Şahitlik yapmaya hazırımÖzer Kaçmaz'ın eşi konuştu: Şahitlik yapmaya hazırım!#Burak Sergen
Çeyrek asır sonra harekete geçtiler... Tepki yağıyorÇeyrek asır sonra harekete geçtiler... Tepki yağıyor!#Hong Kong
Futbolcu alacağıma keşke eşek alsaymışım'Futbolcu alacağıma keşke eşek alsaymışım!'#Şahin Kırbıyık
‘Yıl sonunu tarihi rezervle kapatacağız’‘Yıl sonunu tarihi rezervle kapatacağız’#Merkez Bankası
Hadise’nin annesi ile babası mahkemelik olduHadise’nin annesi ile babası mahkemelik oldu#Hadise
Bir büyük aşk daha bittiBir büyük aşk daha bitti!#İzzet Antebi
Annesinin adına tapu kaydı var mıAnnesinin adına tapu kaydı var mı?#Mustafa Sandal
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?

#Galatasaray#İstanbulspor#Hazırlık Maçı
Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda

Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı, yeni hafta öncesi takım için kritik bir öneme sahip olacak. Ligde son haftalarda toparlanma emaresi gösteren Galatasaray, İstanbulspor karşısında çıkacağı mücadelede hafta sonu oynayacağı Konya maçının hazırlıklarını da gerçekleştirmiş olacak. Peki, Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı detaylar

Haberin Devamı

Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı, Sarı Kırmızılı ekip yeni hafta öncesi kritik bir öneme sahip olacak. Milli maç arası dolayısıyla takımda kalan oyuncularla idmanları sürdüren Galatasaray, aynı şehrin bir diğer takımı İstanbulspor ile mücadele edecek. Peki, Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında İstanbulspor'u konuk edecek. 12 Ekim Salı günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, GS TV ve Galatasaray Youtube hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#İstanbulspor#Hazırlık Maçı