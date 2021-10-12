Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı, Sarı Kırmızılı ekip yeni hafta öncesi kritik bir öneme sahip olacak. Milli maç arası dolayısıyla takımda kalan oyuncularla idmanları sürdüren Galatasaray, aynı şehrin bir diğer takımı İstanbulspor ile mücadele edecek. Peki, Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında İstanbulspor'u konuk edecek. 12 Ekim Salı günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, GS TV ve Galatasaray Youtube hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.