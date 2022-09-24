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Canlı: Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı

Güncelleme Tarihi:

#Hazırlık Maçı#Galatasaray#İstanbulspor
Canlı: Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 17:40

Okan Buruk yönetiminde transferde hareketli bir dönem geçiren Galatasaray, Süper Lig'in yeni takımı İstanbulspor'u hazırlık maçında konuk ediyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasında Galatasaray'ın evinde İstanbulspor ile oynadığı hazırlık müsabakası D-Smart ve D-Smart GO’da yayınlanıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Galatasaray 0-0 İstanbulspor 

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Metehan Baltacı, Abdülkerim, van Aanholt, Boey, Midtsjö, Özgür Baran Aksaka, Mata, Barış Alper, Icardi

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Oğuzhan, Mehremic, Okan, Ali, Ebert, Dijlan Aydın, Abazaj, Owusu, Guri

Transferin son gününde 5 önemli ismi kadrosuna katan ve milli arayı en iyi şekilde değerlendirme arzusundaki Galatasaray'da Icardi, Mata gibi yıldızların performansı merak edilirken, İstanbulspor da Süper Lig'de oynadığı ve beraberlikle noktaladığı Beşiktaş maçındaki görüntüsüyle göz doldurmuştu. 

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GALATASARAY İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma D-Smart ve D-Smart GO'da ekrana geliyor.

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#Hazırlık Maçı#Galatasaray#İstanbulspor

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