Galatasaray, İstanbul’a geldi

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Spor Toto Süper Lig’in 36’ncı haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadelenin ardından havayolu ile İstanbul’a gelen Galatasaray kafilesi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden ayrılarak Florya Metin Oktay Tesisleri’ne doğru yola çıktı.



DURSUN ÖZBEK: CUMHURİYET’İN 100’ÜNCÜ YILINDA ŞAMPİYON OLDUK



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, havalimanında yaptığı açıklamada, herkesin çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyet’in 100’üncü yılında şampiyon olduk, herkese kutlu olsun. Haftalar öncesinde ’şampiyon belli’ demiştim. Şimdi 2 ve 3’üncüye bakacağız" dedi.



"FENERBAHÇE CENTİLMEN BİR TAKIM, SAHAYA ÇIKARKEN BİZİ ALKIŞLAYACAKLARDIR"



Fenerbahçe ile oynayacakları maçta sarı-lacivertli ekibin kendilerini alkışlayıp alkışlamayacağı sorulan Dursun Özbek, "Onlar centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır" ifadelerini kullandı.



Sezonun hiç kırılmadığını da sözlerine ekleyen Dursun Özbek, "Galatasaray kaç haftadır lider. Biz inanmıştık takım ve yönetim olarak dolayısıyla şampiyon da olduk" şeklinde konuştu.



"1 HAFTA SONRA KUPA ALİ SAMİ YEN’DE OLACAK"



Dursun Özbek, TFF yönetmeliğine göre şampiyonluk kupasının 1 hafta sonraki iç saha maçında kaldırılabileceğini dile getirerek, "Federasyon başkanıyla da konuştum 1 hafta sonra kupa Ali Sami Yen’de olacak" dedi.



Özbek, Icardi’nin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağının sorulması üzerine ise sezonun daha bitmediğini, önlerinde bir maç daha olduğunu söyleyerek yanıt verdi.



OKAN BURUK: ÇOK KALİTELİ OYUNCULAR BİZİMLEYDİ ONLARLA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTIK



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, en değerli şeyin sarı-kırmızılı taraftarları sokaklarda sevinirken görmek olduğunu söyleyerek, "Üzerimizde büyük sorumluluk vardı oyuncularıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin 100’üncü yılında bu başarı önemli. Başakşehir’le yaşadığım şampiyonluğun ardından buraya kupa kazanarak gelmiştim. Herkese teşekkür ediyorum. Biz sezona şampiyonluk iddiasıyla başladık ve belli yerden sonra da takım ruhu oturdu. 14 maçlık galibiyet serisi yakaladık. Çok kaliteli oyuncular bizimleydi onlarla şampiyonluğa ulaştık" dedi.



"GALATASARAY’DA YAŞADIĞIM ŞAMPİYONLUK PAHA BİÇİLEMEZ"



Okan Buruk, şampiyon olmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Galatasaray forması altında futbolculukta da yakalamıştım şampiyonluğu ama teknik adam olarak yaşamak daha da önemli. Başakşehir’de de yaşamıştım şampiyonluk ama Galatasaray’da yaşadığım şampiyonluk paha biçilemez" diye konuştu.



ERDEN TİMUR: HAKKIMZSA ŞAMPİYON OLALIM DEMİŞTİM HAKKIMIZMIŞ DEMEK Kİ



Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tarihlerindeki en zor şampiyonluklardan birini elde ettiklerini dile getirerek, "Tam böyle kusursuz fırtına denir ya. Seçim oldu, Temmuz ayının yarısında transfer listesinin yarısı vardı. Gelir olarak da Galatasaray tarihinin en az geliri olduğu sene. Gerçekten buna inandırmak ne kadar kolay bilmiyorum ama iyi insanları toplayınca her şey oluyor. O kadar insanı ikna etmemizin tek sebebi samimiyet ve sevgi. Emek çok büyük, nasıl bir şey yaşandığını anlatamam. 11 ayın yüzde 75’inde gece saatlerine kadar çalışıldı. Hakkımızsa şampiyon olalım demiştim hakkımızmış demek ki. Çok zordu, güzel gönüllerle kazanıldı. Burada Okan hocanın, teknik heyetin, Florya’daki çalışanların, yönetim kurulumuzun ve başkanımızın çok büyük emeği var" dedi.



Erden Timur, şampiyonluğu tüm Galatasaray taraftarlarına ve eşine armağan ettiğini sözlerine ekledi.