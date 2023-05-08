Canlı anlatım: Galatasaray Başakşehir maçı

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Spor Toto Süper Lig 33. haftanın kritik maçında lider Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

GALATASARAY 0-0 BAŞAKŞEHİR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer Ali, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.

MAÇ ÖNÜ BİLGİLER...

Deplasmanda oynadığı son 13 Süper Lig maçında da gol yiyen İstanbul Başakşehir, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlama tehlikesi yaşıyor. Bu sezonki 15 dış saha karşılaşmasının beşini kazanabilen Boz Baykuşlar, en son 2015/16'da daha düşük bir galibiyet oranında kaldı. Süper Lig'deki son iki maçında üçer gol yiyen ve 5 puan kaybeden Galatasaray, bu sezon sadece bir kez üç karşılaşmalık galibiyet hasreti yaşadı. Sarı-kırmızılılar lig tarihinde üst üste üç karşılaşmada 3+ gol yediği tek dönemi Ekim 2009'da yaşadı. İstanbul takımlarıyla karşılaştığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan İstanbul Başakşehir, aynı teknik direktör yönetiminde daha uzun bir galibiyet hasretini en son şu an Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk'un döneminde yaşadı.

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Opta'nın Süper Lig'de detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana Galatasaray formasıyla bir Süper Lig sezonunda en sık gol katkısı veren oyuncu, bu sezon sahada kaldığı 1440 dakikada 14 gol atan ve yedi asist yapan Mauro Icardi. Sezonun ilk yarısında İstanbul Başakşehir karşısında hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, Milan Baros'un ardından Boz Baykuşlar'a bir sezonda dört gol atan ikinci Galatasaray oyuncusu olmak istiyor. İstanbul Başakşehir'in Süper Lig'de oynadığı son maçta Giresunspor ağlarına ikişer gol gönderen Adnan Januzaj ve Joao Figueiredo, lig tarihinde Boz Baykuşlar adına aynı maçta duble yapan ilk takım arkadaşları oldu. İstanbul ekibiyle üst üste iki Süper Lig karşılaşmasında 2+ gol kaydeden tek oyuncu ise Fredrik Gulbrandsen (Kasım 2020). İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği takımlar arasında Galatasaray'dan daha fazla karşılaştığı bir ekip bulunmuyor.

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GALATASARAY İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ VE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray Başakşehir maçı saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY 23. ŞAMPİYONLUK İÇİN HER İMKANI SEFERBER ETTİ! 5’TE 5 GELİRSE OYUNCULARA 50 MİLYON TL...

Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala liderliğini koruyan Galatasaray’da yönetimden takımın motivasyonunu artırmak için sürpriz bir hamle geldi.

Galatasaray, Süper Lig’in tamamlanmasına 5 maç kala şampiyonluk yarışında kazaya uğramamak için maddi, manevi her imkanı seferber etmiş durumda. Sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, yöneticiler, teknik direktör Okan Buruk hemen her fırsatta, oyuncular da sosyal medya hesaplarından şampiyonluğa olan inançlarının altını çiziyor. Son olarak Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur sinerjiyi artırmak için oyuncuların ailelerine mektup gönderirken bir sürpriz hamle de yönetiminden geldi.

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TAKIMIN KONSANTRASYONUNU ARTIRMAK İÇİN KOLLAR SIVANDI

Ligin bitimine 5 hafta kala liderliğini koruyan Galatasaray’da futbolcularını hedefe daha da motive etmek isteyen yönetim ligin finalinde oynayacağı maçlar için özel bir prim havuzu sistemine gitti. Son 2 haftada Karagümrük beraberliği ve Beşiktaş derbisindeki yenilgi ile birlikte 5 puan kaybeden takımın bütün konsantrasyonunun saha içinde olması adına kolları sıvayan ve oyuncularını mental olarak güçlü tutmaya çalışan sarı kırmızılılar, futbolcularının kontratlarında yazan şampiyonluk bonusu dışında prim uygulamasına gidecek.

HEDEF SEZONU 5’TE 5 VE KUPA İLE TAMAMLAMAK

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Kalan 5 maçını kazanmasını halinde 23. şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray’da her karşılaşma için 10 milyon TL galibiyet primi belirlendi.

Bugün Başakşehir ile oynayacak olan Galatasaray ardından İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü ve son hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Her alınan galibiyetin ödülü prim havuzunda birikecek. Ve Galatasaray sezon sonunda şampiyonluğa, hedefine ulaşması halinde havuzda biriken bu tutar sarı kırmızılı takıma dağıtılacak.