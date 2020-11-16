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Basketbol
AA
Haber Giriş: 16.11.2020 - 10:20 | Son Güncelleme:

Galatasaray, İspanya deplasmanında! Rakip Iberostar Tenerife...

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Galatasaray, İspanya deplasmanında! Rakip Iberostar Tenerife...
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın İspanya'nın Iberostar Tenerife ekibine konuk olacak.

Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçında İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'ye yenilen Galatasaray, ikinci maçında Danimarka'nın Bakken Bears ekibini mağlup etti.

Iberostar Tenerife de Galatasaray gibi grupta bir galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.

 

Galatasaray, İspanya deplasmanında Rakip Iberostar Tenerife...

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