MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray, ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek verdi
GeriFutbol Galatasaray, ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 14.07.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Galatasaray, ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray, ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek verdi

Galatasaray Futbol Kulübü, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde kaçırdıkları penaltı nedeniyle ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek verdi.

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Futbolda kazanmanın ve kaybetmenin varlığını unutmadan, bu güzel oyunun keyfini çıkarmalıyız. Irkçılık bir insanlık suçudur ve futbolda yeri yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ve İngiltere, Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelmiş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta İtalya, penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kurarak kupayı kazanmıştı.

İngiltere'nin son üç penaltısını kaçıran Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka, karşılaşmanın ardından ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi