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Galatasaray, İlkay Gündoğan'la anlaşmaya vardı iddiası! İstanbul'a davet edildi

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#Galatasaray#Transfer#İlkay Gündoğan
Galatasaray, İlkay Gündoğanla anlaşmaya vardı iddiası İstanbula davet edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 08:42

Galatasaray, transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet ettiği İlkay Gündoğan ile masaya otururken taraflar arasında anlaşma sağlandığı iddia edildi. İşte bomba gelişmenin detayları...

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Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını İlkay Gündoğan transferiyle patlatacak gibi görünüyor.

Yıllardır adı Sarı-Kırmızılılar’la anılan, ama en çok da bu sezon başında Galatasaray camiasının dört gözle yolunu gözlediği tecrübeli futbolcu, Barcelona ile yollarını ayırmasının ardından Manchester City’ye geri dönmüştü.

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Sürpriz görüşme
Bu karar sonrası İlkay’la Galatasaray’ın yolunun artık kesişmeyeceği düşünülüyordu. Ancak bir sürpriz gerçekleşti.

Galatasaray, İlkay Gündoğanla anlaşmaya vardı iddiası İstanbula davet edildi

Anlaşma sağlandı!
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray Yönetimi transfer görüşmesi için önceki akşam İstanbul’a davet ettiği İlkay Gündoğan’la anlaşmaya vardı. Son anda bir başka sürpriz daha gerçekleşmezse Galatasaray’ın kısa süre içinde 34 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Bonservisini alacak
Mertens ve Muslera gibi iki tecrübeli ismin ayrılığı sonrası İlkay’ın takıma ağabeylik yapması planlanıyor. Yıldız futbolcunun Manchester City ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen kontratını feshedeceği öğrenildi.

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#Galatasaray#Transfer#İlkay Gündoğan

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