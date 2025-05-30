Galatasaray, İlkay Gündoğan'la anlaşmaya vardı iddiası! İstanbul'a davet edildi

Haberin Devamı

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını İlkay Gündoğan transferiyle patlatacak gibi görünüyor.

Yıllardır adı Sarı-Kırmızılılar’la anılan, ama en çok da bu sezon başında Galatasaray camiasının dört gözle yolunu gözlediği tecrübeli futbolcu, Barcelona ile yollarını ayırmasının ardından Manchester City’ye geri dönmüştü.

Gözden Kaçmasın Galatasaray ile Fenerbahçe dünya yıldızı için savaşıyor! Teklifler sunuldu Haberi görüntüle

Sürpriz görüşme

Bu karar sonrası İlkay’la Galatasaray’ın yolunun artık kesişmeyeceği düşünülüyordu. Ancak bir sürpriz gerçekleşti.

Anlaşma sağlandı!

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray Yönetimi transfer görüşmesi için önceki akşam İstanbul’a davet ettiği İlkay Gündoğan’la anlaşmaya vardı. Son anda bir başka sürpriz daha gerçekleşmezse Galatasaray’ın kısa süre içinde 34 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haberin Devamı

Bonservisini alacak

Mertens ve Muslera gibi iki tecrübeli ismin ayrılığı sonrası İlkay’ın takıma ağabeylik yapması planlanıyor. Yıldız futbolcunun Manchester City ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen kontratını feshedeceği öğrenildi.