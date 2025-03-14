Galatasaray ilk yarıdan skor ele alabilecek mi? Almanya’da karşılıklı gol sesleri… İşte Misli’den günün şampiyon tercihleri

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Galatasaray - Antalyaspor: İlk Yarı Sonucu 1 (1.44 yerine 1.46)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Galatasaray - Antalyaspor karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, ilk yarıyı ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Emre Belözoğlu'nun göreve gelişiyle toparlanma sürecine giren Antalyaspor, geçen hafta Adolfo Gaich'ın uzatmalardaki 2 golüyle müthiş bir geri dönüş yapıp, yendi Rizespor'u. Son 7 haftalık periyotta tek yenilgisi var Güney ekibinin. O da deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı. Galatasaray deplasmanında bence şansları az. Liderin, önündeki 3 maçın da dışarıda, sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe (kupa) ve Samsun ile olacağını düşünürsek, kendi evlerinde takılma ihtimallerini çok düşük görüyorum. O kredilerini, burada harcamayacaklardır. İlk yarıdan skoru bulmalarını bekliyorum.

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Saint Pauli - Hoffenheim: Karşılıklı Gol Var (1.64 yerine 1.67)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” ile “Canlı Sohbet seçenekleri bulunan Saint Pauli - Hoffenheim karşılaşmasında Misli yazarı Halil İbrahim Ağış, iki takımın da karşılıklı skor üretmesini bekliyor.

Misli Yazarı Halil İbrahim Ağış’ın Yorumu

Ligde oynadığı 4 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan St. Pauli geçen hafta sonu konuk olduğu Wolfsburg karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirmeyi başardı. Fakat ikinci devrede savunmada hatalar yapınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan ev sahibi ekip 1 puan aldı. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen St. Pauli taraftarının gücünü arkasına alıp mücadeleye hızlı bir giriş yapmalarını bekliyorum. Hoffenheim ise son haftalarda rakiplerine karşı oynadığı üstün futboluyla önemli puanlar alarak çıkışına devam ediyor. Özellikle hücum hattında ofansif futbolu seven konuk ekip çıkışına devam etmek isteyecektir. Bu karşılaşmada iki ekip açık futbol sergileyerek karşılıklı goller bulacaktır.

Nice - AJ Auxerre: Maç Sonucu 1 (1.40 yerine 1.44)

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Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Nice - AJ Auxerre karşılaşmasında Misli yazarı Yusuf Kenan Çalık, ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Yusuf Kenan Çalık’ın Yorumu

Nice 6 maç sonra ilk kez kaybetti. İkinci sıra için iddiasını sürdürmek isteyen ev sahibinde Sanson, Moffi, Ndombele sakat, Clauss cezalı. Son maçında Reims'i yenen Auxerre'de Coulibaly ve Buayi-Kiala sakat. Akpa ise cezalı. Ev sahibi galibiyete daha yakın.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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