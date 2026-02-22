Galatasaray, ilk yarıda sıfır çekti!

Haberin Devamı

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında ilk devrede etkili bir görüntü ortaya koyamadı. Sarı kırmızılılar 45 dakikalık sürede rakip kaleye Yunus, Sallai, İcardi ve Sane ile 4 şut gönderse de isabet bulamadı. Konyaspor da Melih ve Muleka ile 2 şutta çerçeveyi tutturamadı. G.Saray ayrıca ilk 45 dakikada hiç korner kullanmaz ve ofsayta düşmezken, Eren ve Sara ile denediği iki ortada da isabet bulamadı.

SANE’NiN GOLÜ VAR’DAN DÖNDÜ

Galatasaray, ikinci yarının başında Alman yıldızı Leroy Sane ile topu ağlara yolladı ancak, gol VAR’dan döndü. 50. dakikadaki pozisyonun ardından VAR’da görevli hakem Davut Dakul Çelik, hakem Atilla Karaoğlan’ı pozisyonu izlemesi için monitöre çağırdı. Karaoğlan pozisyonu izledikten sonra, Leroy Sane’nin şutu çektiği anda, Sacha Boey’in Olaigbe’yi etkilediğini hükmederek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

