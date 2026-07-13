Galatasaray, ilk transferini yapıyor! Bavullarını topladı

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Galatasaray, Süper Lig’deki rakiplerinin aksine transferde sessiz kalmıştı. Birçok oyuncu için girişimlerde bulunan Cim Bom, sonunda bombayı patlattı.

Sarı-Kırmızılılar, daha önce Lesley Ugochukwu ile anlaşmasına rağmen Burnley ile orta yolu bulamamıştı. Yönetim, hafta sonunda İngiliz ekibini ikna etmek için yoğun mesai harcadı ve amacına ulaştı.

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SATIN ALMA OPSİYONU

Premier Lig'e veda eden Bordo-Mavililer, Aslan’ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etti. Kulüplerin el sıkışmasının ardından Ugochukwu eşyalarını topladı. Genç orta saha oyuncusu, kısa süre içerisinde İstanbul’a gelecek.

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25 MAÇ OYNARSA...

Transferin mali detayları henüz açıklanmadı. Ancak Galatasaray’ın Bordo-Mavili ekibe 3 milyon Euro imza parası ödeyeceği, satın alma opsiyonunun da 25 milyon Euro olacağı öne sürüldü. Anlaşma kapsamında 22 yaşındaki futbolcunun 25 maçta forma giymesi halinde satın alma opsiyonunun devreye gireceği kaydedildi.

BURUK'UN 1 NUMARASI

Lesley Ugochukwu, orta saha için Okan Buruk’un en çok istediği isimlerin başında geliyordu. Başarılı teknik adam; atletik yapısı ve mücadeleci futbolunun yanı sıra genç yıldızı, yabancı kuralında +4’lük kontenjanda yer alması nedeniyle listenin ilk sıralarına yazmıştı.

NİJERYA ASILLI

Nijerya vatandaşlığı da olan Ugochukwu, 2021’de Rennes A Takımı’na çıktı. 22 yaşındaki oyuncu 2023’te 27 milyon Euro’ya Chelsea’ye transfer oldu. Genç oyuncu, 2024-25’te Southampton’a kiralandıktan sonra geçen yaz yaklaşık 29 milyon Euro karşılığında Burnley’ye imza attı.