×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray ilk bombayı patlatıyor: Lesley Ugochukwu transferinde mutlu son!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Premier Lig#Burnley
Galatasaray ilk bombayı patlatıyor: Lesley Ugochukwu transferinde mutlu son
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 21:33

Galatasaray sezonun ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'nun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek için önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılıların, Burnley'de forma giyen genç Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'nun transferinde mutlu sona çok yakın olduğu öne sürüldü.

FABRIZIO ROMANO DUYURDU

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferinde sona geldi.

Tarafların anlaşma konusunda önemli mesafe kat ettiği belirtildi.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan transferde kontenjan hamlesi: Biri 55, diğeri 25 milyon euroluk iki yıldız için düğmeye basıldıGalatasaray'dan transferde 'kontenjan' hamlesi: Biri 55, diğeri 25 milyon euroluk iki yıldız için düğmeye basıldı!Haberi görüntüle

KİRALAMA FORMÜLÜ

Haberde, Galatasaray ile Burnley'nin satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

Anlaşmada yer alan bazı kriterlerinin gerçekleşmesi halinde satın alma opsiyonunun zorunlu hale geleceği aktarıldı. Transfer paketinin toplam maliyetinin ise 30 milyon Euro'nun biraz altında olacağı kaydedildi.

Gözden KaçmasınDuranın ardından Galatasaray, Fenerbahçeden ayrılan bir ismi daha istiyorDuran'ın ardından Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılan bir ismi daha istiyor!Haberi görüntüle

PERFORMANSI

Haberin Devamı

Henüz 22 yaşında olan Lesley Ugochukwu, geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Tüm kulvarlarda 38 resmi maça çıkan Fransız orta saha, 3 gol - 2 asistlik istatistik yakalamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Premier Lig#Burnley

BAKMADAN GEÇME!