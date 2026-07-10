Galatasaray ilk bombayı patlatıyor: Lesley Ugochukwu transferinde mutlu son!

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Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek için önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların, Burnley'de forma giyen genç Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'nun transferinde mutlu sona çok yakın olduğu öne sürüldü.
FABRIZIO ROMANO DUYURDU
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferinde sona geldi.
Tarafların anlaşma konusunda önemli mesafe kat ettiği belirtildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ
Haberde, Galatasaray ile Burnley'nin satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.
Anlaşmada yer alan bazı kriterlerinin gerçekleşmesi halinde satın alma opsiyonunun zorunlu hale geleceği aktarıldı. Transfer paketinin toplam maliyetinin ise 30 milyon Euro'nun biraz altında olacağı kaydedildi.
PERFORMANSI
Henüz 22 yaşında olan Lesley Ugochukwu, geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Tüm kulvarlarda 38 resmi maça çıkan Fransız orta saha, 3 gol - 2 asistlik istatistik yakalamıştı.