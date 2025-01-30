Galatasaray ilk 8 için Ajax karşısında galibiyet arıyor! Şampiyon Oran farkıyla Misli'de…

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında bu akşam deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç 23.00'te başlayacak. Müsabakayı İspanya'nın ünlü hakemi Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado'nun yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Rugani, Youri Baas, Kian Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Akpom.

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper, Osimhen.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Galatasaray’ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçın tamamında karşılıklı gol oldu.

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- Galatasaray bu sezonki tüm Avrupa kupası karşılaşmalarında kalesinde gol gördü.

- Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon oynadığı 7 maçın 6’sında maç sonu 3.5 gol barajı aşıldı.

- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçı da kaybetmedi. (3 galibiyet, 4 beraberlik)

- Ajax teknik direktörü Francesco Farioli, Galatasaray'a rakip olduğu 5 karşılaşmada 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

- Ajax, Türk takımlarına karşı oynadığı 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

MİSLİ YAZARI SABRİ UGAN’IN YORUMU

Bazı maçlar istatistik üzerinden analiz edilmez. Duruma bakalım, Galatasaray’a beraberlik yetiyor mu? İlk 8 için hayır, kazanması şart. Ajax’a beraberlik yeter mi? Evet ve ayrıca galibiyet çok da şart görünmüyor. Üstelik hafta sonunda Feyenoord’la oynayacaklar. Favorim ihtiyacı olan takım, yani Galatasaray. Bununla beraber karşılıklı gol tercihini daha olası görüyorum.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %15’i ev sahibinin kazanmasını bekliyorken, %13’ü Galatasaray’ın kazanmasını bekliyor.

ŞAMPİYON ORANLAR

Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maça yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Buna göre zorlu karşılaşmada Galatasaray'ın kazanırına 2.32 yerine 2.58 oran verilirken maçın beraberliği 3.61 oranla gösteriliyor. Mücadeleyi Ajax'ın kazanmasına ise 2.15 yerine 2.23 oran veriliyor.

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*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

GALİBİYET İLK 8 İÇİN ŞART

Galatasaray, bu akşamki müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak. Son 16 tur play-off'unu garantileyen sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.

RAKİPLERİN PUAN KAYIPLARINI BEKLEYECEK

Sarı-kırmızılı ekip, sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt (Almanya), Athletic Bilbao (İspanya), Manchester United (İngiltere), Olimpik Lyon (Fransa), Tottenham (İngiltere), Anderlecht (Belçika) veya FCSB'nin (Romanya) puan kaybetmesini bekleyecek.

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AJAX'IN İLK 8 İDDİASI YOK

Amsterdam temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiası bulunmuyor. Hollanda futbolunun Avrupa'daki en önemli takımlarından olan Ajax, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ajax, topladığı 10 puanla son haftaya 16. sırada girdi. Kırmızı-beyazlı takım, henüz tur atlamayı garantilemese de sıralamada rahat konumda bulunuyor.

HOLLANDA TEMSİLCİSİ, SON 3 MAÇINI KAYBETTİ

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 3 maçta mağlup oldu. Avrupa Ligi’nde ilk haftadaki 4-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle başlayan kırmızı-beyazlı takım, ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Hollanda temsilcisi, son 3 haftada Real Sociedad, Lazio ve RFS karşısında puan alamadı.

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Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivise) çıktığı 19 müsabakada 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, bir maç eksikle lider PSV'nin 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

ASLAN’DA 3 EKSİK VAR

Galatasaray, akşamki mücadelede üç futbolcusundan faydalanamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte, Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi mücadelede forma giyemeyecek. Sezon başında UEFA'ya liste bildirilmesinden sonra kadroya katılan Roland Sallai ile yeni transfer Ahmed Kutucu da statü gereği oynayamayacak.

GALATASARAY'DA 5 OYUNCU KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte kritik 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan bölümde ikişer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen, karşılaşmaya sınırda çıkacak. Bu futbolcular da kart görmesi halinde bir sonraki tur öncesi cezalı duruma düşecek.

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AJAX'TA 5 EKSİK

Hollanda temsilcisinde Branco van den Boomen, cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlılarda ayrıca sakatlıkları bulunan Benjamin Tahirovic, Owen Wijndal ve Amourricho van Axel-Dongen ile UEFA listesinde adı bulunmayan Davy Klaassen Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

SON 26 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 26 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 26 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 18 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

DEPLASMANDA GALİBİYETİ VE YENİLGİSİ YOK

Galatasaray, bu sezon "Kupa 2"de çıktığı 3 deplasman maçından da beraberlikle döndü. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 , Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

AVRUPA LİGİ'NİN EN GOLCÜ TAKIMI GALATASARAY

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekti. Sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 7 müsabakada 18 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, 36 takım arasında en fazla gol sevinci yaşayan ekip oldu.

Golcü kimliğinin aksine savunmada istediği performansı sergileyemeyen "Cimbom" rakiplerinin bulduğu 14 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu açıdan ilk 24 takım arasında Beşiktaş ile en fazla gol yiyen takım konumunda.