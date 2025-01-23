Galatasaray ilk 19 maçta neredeyse 2023/24'ü yakaladı!

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Galatasaray bu sezon Süper Lig’deki 19 maçta sadece 4 kez kalesini kapatabildi. Attığı 52 gole karşılık 22 gol yerken Rize, Alanya, Antalya ve Bodrum maçlarında gol yemedi. Cimbom 2023-24’te aynı periyodu kalesinde 10 golle, sezonu da 26 golle tamamlamıştı.

Cimbom bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 7 maçta da topu ağlarından çıkardı. Sarı kırmızılıların 18 golüne rakipler 14 golle karşılık verdi. Hatta turnuvanın lig aşamasında bu sezon maçları en çok karşılıklı gole sahne olan takım da 32 golle G.Saray.

Aslan, Şampiyonlar Ligi elemelerinde İsviçre temsilcisi Young Boys ile oynadığı maçları 2-1 ve 1-0 kaybederken gol yeme serisini bu maçlarda da sürdürdü.

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2-0’DAN 3 KEZ BERABERE KALDI

Türkiye Kupası’nda oynanan tek maçta Cimbom, Başakşehir ile 2-2 berabere kalırken kalede yer alan Günay da kalesini kapatamadı.

Sarı kırmızılılar sezonu Süper Kupa ile açarken ezeli rakibi Beşiktaş’a 5-0 kaybedip tarihin en ağır sonuçlarından birini aldı.

Dikkat çeken bir diğer istatistik ise Galatasaray’ın bu sezon öne geçtiği maçlarda skoru koruyamaması.

· Kasımpaşa maçında 2-0 öne geçti ama karşılaşma 3-3 bitti.

· Rigas Skola önünde 2-0’a rağmen skorun 2-2’ye gelmesine engel olamadı.

· Dinamo Kiev karşısında da 2-0’a rağmen 3-3’lük sonuçla maçı tamamlamak zorunda kaldı.