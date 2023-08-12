Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas'ın transferini açıkladı!

Haberin Devamı

Galatasaray, 1299 Osmanlıspor'dan İlhami Siraçhan Nas'ın transfer edildiğini duyurdu.

Bonservisine 10 milyon TL ücret ödendiğini duyuran sarı-kırmızılıların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel futbolcu İlhami Siraçhan Nas ve kulübü 1299 Osmanlıspor A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10.000.000 TL tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1.350.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 2.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 2.500.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 3.000.000 TL ve 2027-2028 sezonu için net 3.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir.

İşte Siraçhan Nas'ın sözleri;

Haberin Devamı

Böyle büyük bir kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Çocukluğumdan beri hayalimdi. Bugüne nasip oldu çok şükür. Çok gururluyum, mutluyum. Babam da futbolcu olduğu için biz de bu mesleğe gönül verdik. Onun izinden gitmeye çalıştık. Öncelikle burada kalıcı olup, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edip Avrupa’ya gitmek istiyorum.