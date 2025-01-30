Galatasaray ile yollarını ayıran Ziyech, Katar ekibi Al-Duhail'e transfer oldu

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Galatasaray ile bağlarını koparan Hakim Ziyech, Al Duhail'e transfer oldu. Katar kulübü, transferi bir video ile resmen açıkladı. Faslı yıldız futbolcu, kötü geçen Galatasaray döneminin ardından profesyonel futbol kariyerine Katar'da devam edecek.

RESMİ AÇIKLAMA

Al Duhail'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Al Duhail Spor Kulübü Yönetimi, Faslı uluslararası oyuncu Hakim Ziyech'in kendisine sunulan profesyonel teklifler yerine Al Duhail tarafından sunulan teklifi tercih etmesinin ardından, futbol takımına katılmak üzere imzayı atmayı başardı.

'HÜCUM HATTINA GÜÇLÜ BİR KATKI'

Al Duhail'e katılmadan önce Chelsea, Ajax, Twente, Heerenveen ve son olarak da Galatasaray'da forma giyen Ziyech'in, 2015 yılında başlayan ve ülkesinin milli takımıyla dolu kariyerinin ardından edindiği uzun deneyim göz önüne alındığında, takımın hücum hattına güçlü bir katkı sağlayacağı düşünülüyor. Kulüp Yönetimi, Fas'ın emektar aslanı Hakim Ziyech'e Tornado saflarına hoş geldin diyor ve Allah'ın izniyle takımla birlikte başarılarla dolu harika bir kariyer diliyor."