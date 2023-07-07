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Galatasaray ile Tottenham arasında kıran kırana pazarlık! 25 milyon Euro'ya Nelsson'u al, 8 milyon Euro'ya Sanchez’i ver

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#Transfer#Galatasaray#Tottenham
Galatasaray ile Tottenham arasında kıran kırana pazarlık 25 milyon Euroya Nelssonu al, 8 milyon Euroya Sanchez’i ver
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 07:00

Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham ile kıran kırana stoper pazarlığı yapıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un geçtiğimiz gün antrenman öncesi yaptığı açıklamada Sacha Boey ve Nicolo Zaniolo ile birlikte ismini sayıp Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk ön elemede sahada olacağını açıkladığı Victor Nelsson sezona sarı kırmızılılarda devam etmemekte kararlı.

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Geçen sezon Sevilla’nın ısrarla istediği Danimarkalı futbolcu yapılan görüşmelerde ikna edilirken bu kez Tottenham’dan gelen teklifin kabul edilmesini ve kariyerini Premier Lig’de sürdürmek istediğini yönetime iletti. Cimbom ise bu oyuncu için 25 milyon Euro’da ısrar ediyor. 

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AJAX’TAN 42 MİLYON EURO’YA ALINDI

İngiliz kulübü ile yapılan görüşmelerde tarafların kısa sürede orta yolu bulması beklenirken sarı kırmızılılar Victor Nelsson’dan gelecek bonservis parasının yarısını başarılı stoperin yerini dolduracak isme ayırma kararı aldı.

Yönetimin hedefi; kaliteli ve gelir gelmez takıma liderlik yapabilecek hazır bir oyuncu kadroya katmak.

Gündemdeki isim ise yine Tottenham’dan Davinson Sanchez. Nelsson’a talip olan Tottenham da 2017’de 42 milyon Euro’ya Ajax’tan aldığı Sanchez’i takımda düşünmüyor. Londra ekibi 1 yıl daha kontratı bulunan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper için 12 milyon Euro istiyor.

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PSG G.SARAY’A JUAN BERNAT’I TEKLİF ETTİ

Sarı kırmızılılar ise kulübü ile 1 yılı kalan oyuncu için maksimum 8 milyon Euro bonservis ayırdı. Galatasaray Victor Nelsson’u 25 milyon Euro’ya satmak, Sanchez’i de istediği şartlarda kadrosuna katmak için pazarlıkları sürdürürken stoper için alternatif isimler için de arayışlarını sürdürüyor. 

G.Saray’ın geride kalan sezonda en çok sıkıntı çektiği mevki olan sol beke PSG, Juan Bernat’ı önerdi. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile görüşüp çıkacak karara göre İspanyol oyuncu için rotasını çizecek. Geride kalan sezonda 36 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 2 gol atarken, 5 de asist yaptı.

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#Transfer#Galatasaray#Tottenham

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