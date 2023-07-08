Galatasaray ile PSG'nin pazarlığını duyurdular! Mauro Icardi görüşmesi...

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Galatasaray'un yeniden kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş verdiği Mauro Icardi'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray ile PSG, transfer için görüşmelere başladı.

Bonservis için 10 milyon euro üzerinden başlayan pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 26 resmi maça çıkan Mauro Icardi takımına 23 gollük katkı sağlarken, yaptığı 7 asistle de gol yollarında büyük rol oynadı.

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Genel olarak hep söylüyoruz. Süreç devam ediyor. Ne kadar devam edecek bilmiyorum. Başkanımız, yönetim kurulumuz kesin kararlı. Erdem Bey önemli çalışma yürütüyor. En kısa zamanda aramızda olmasını, olmalarını istiyoruz. Tatil süresi uzadıkça oyuncunun maça hazırlanma süresi de kısalıyor. O süreyi kaybediyoruz. Tatil uzadıkça oyuncular fiziksel olarak kayba uğrayacak. Beklentimiz, beklentim bu, en kısa zamanda. Büyük bir çaba var bununla ilgili. İnşallah yeni transferlerimiz gelecek. Milli oyuncularımızı da kullanmaya başlayacağız. Lucas’ın ufak sakatlığı var yarın MR’ı çekilecek. Genel olarak tablomuz kötü değil. Oyuncuları bekliyoruz, gelecek ama elimizdeki kadro da iyi kadro. Maçın başında bunu gösterdik. Birçok milli oyuncumuz da önümüzdeki günlerde oynayacak. Özellikle forvet bölgesinde eksikliğimiz var. Bu dönem içinde yaşayacağımız en büyük sıkıntı. Orada orijinal olarak Barış’ın ikili oynadığı, tek oynamaya alışık değil. Bugün de tek oynadı ve elinden geleni yapmaya çalıştı. Barış opsiyonumuz var. Çok büyük sıkıntımız yok ama oyuncular geldikçe biz de daha mutlu olacağız, psikolojik olarak da güçleneceğiz

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