Galatasaray ile Okan Buruk'tan 2 yıllık yeni anlaşma!

Haberin Devamı

G.Saray'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak büyük başarılara imza atan, sarı kırmızılı ekibi son iki sezonda rekorlarla şampiyon yapan Okan Buruk bugün yeni sözleşmeye imza atacak.

Kulüple mevcut sözleşmesi sona eren başarılı teknik adam bugün saat 11.00’de RAMS Park’ta düzenlenecek imza töreniyle iki yıllık yeni kontrata imza atacak. Geçen sezon 20 milyon TL alan Buruk’un ücretinde artış olacağı da öğrenildi. Resmi olarak doğrulanmasa da Buruk’un yeni sözleşmeye göre yıllık 60 milyon TL kazanacağı öğrenildi.

Üç Süper Lig şampiyonluğu var

Futbolculuk döneminde Galatasaray’la Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Kupası kazanan Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde ilk olarak Akhisar Belediyespor ile bir Türkiye kupası, ardından Başakşehir FK ile bir Süper Lig şampiyonluğu elde etti. Bu iki kulüple de tarih yazdıktan sonra başına geçtiği Galatasaray ile Trendyol Süper Lig’in ‘en uzun galibiyet serisi’, ‘en uzun iç saha galibiyet serisi’, ‘en yüksek puan’ ve ‘en yüksek puan ortalaması’ rekorlarını kırarak şampiyonluk elde etti. G.Saray’a 23 ve 24. şampiyonluklarını yaşatan Buruk, takımı 25. kez mutlu sona ulaştırıp logoya beşinci yıldızı takmaya çalışacak.

Haberin Devamı