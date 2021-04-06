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HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriGalatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki yarı final eşleşmesinin programı belli oldu
GeriBasketbol Galatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki yarı final eşleşmesinin programı belli oldu
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 13:50 | Son Güncelleme:

Galatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki yarı final eşleşmesinin programı belli oldu

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Galatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki yarı final eşleşmesinin programı belli oldu

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off'ta yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Galatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki yarı final eşleşmesinin programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eşleşmenin programı şöyle:

- 20 Nisan Salı:
14.00 Galatasaray-Nesibe Aydın

- 22 Nisan Perşembe:
14.00 Galatasaray-Nesibe Aydın

- 25 Nisan Pazar:
16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray

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- 27 Nisan Salı:
16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (Gerekirse)

- 30 Nisan Cuma:
16.00 Galatasaray-Nesibe Aydın (Gerekirse)

 

Galatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki yarı final eşleşmesinin programı belli oldu

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