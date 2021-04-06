Galatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki yarı final eşleşmesinin programı belli oldu
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off'ta yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Galatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki yarı final eşleşmesinin programı belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eşleşmenin programı şöyle:
- 20 Nisan Salı:
14.00 Galatasaray-Nesibe Aydın
- 22 Nisan Perşembe:
14.00 Galatasaray-Nesibe Aydın
- 25 Nisan Pazar:
16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray
- 27 Nisan Salı:
16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (Gerekirse)
- 30 Nisan Cuma:
16.00 Galatasaray-Nesibe Aydın (Gerekirse)
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