Galatasaray ile Napoli arasındaki dev Osimhen savaşı!

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Galatasaray, Victor Osimhen’i transfer etmek için ekonomik olarak kulübün tüm şartlarını zorlarken, sarı kırmızılılar Napoli ile süren pazarlıklarda stratejik savaşın yanı sıra adeta psikolojik olarak da bir savaş veriyor. Nijeryalı golcünün kariyerine Galatasaray’da devam edeceğini açıklamasının ardından yönetim Napoli ile masaya oturdu. Ancak İtalyan ekibinin sansasyonları ile ünlü, çılgın başkanı Aurelio De Laurentiis’in görüşmeler boyunca uzlaşmaz tavrı, yapılan teklifleri sürekli reddederek işi yokuşa sürmesiyle Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’yu adeta bir sabır testine soktu. İşte son 10 günde sarı kırmızılıların yaşadıkları...

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160 milyon Euro’yu Aslan için reddetti

6 TEMMUZ: Victor Osimhen haftalardır beklenen kararını verdi ve Suudi ekibi Al Hilal’in 4 yıl için önerdiği 160 milyon Euro’luk teklifi reddedip Galatasaray’ı seçti.

7 TEMMUZ: Yönetim, Osimhen’e yıllık 16 milyon Euro net ücret ve 3+1 yıllık sözleşme önerdi. Oyuncunun kabul etmesinin ardından Napoli ile pazarlık süreci başladı.

8 TEMMUZ: Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Napoli ile Osimhen’in bonservisi için görüşmek üzere İtalya’ya gitti. Cimbom önce 50+5 milyon Euro önerdi, kabul edilmeyince rakamı 60 milyon Euro’ya çıkardı. Napoli serbest kalma bedeli olan 75 milyon Euro’daki ısrarından vazgeçmedi.

Teminat ve ‘İtalya’ya dönmesin’ talebi

9 TEMMUZ: Galatasaray 75 milyon Euro’yu kabul etti ve bu rakamı 4 yıl içinde 5 taksit halinde ödemeyi teklif etti. Napoli ise bu kez teminat mektubu talebinde bulundu

11 TEMMUZ: Cimbom, Napoli’nin istediği banka garantisini verdi ancak sarı kırmızılılar rakamı 70 milyon Euro’ya çekti. Serie A ekibi 75 milyon Euro’dan geri adım atılmayacağını sarı kırmızılı başkan vekili Abdullah Kavukcu’ya iletti.

12 TEMMUZ: Sarı kırmızılılar 75 milyon Euro’ya da ‘tamam’ dedi. 5 taksit için istenen teminat mektupları da bankalardan sağlandı. Kulübün kararı beklenirken Napoli Victor Osimhen’in 3 yıl İtalya’ya geri gelmesini engelleyen bir maddenin sözleşmeye eklenmesini talep etti.

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Satıştan pay istenmesi bardağı taşırdı

14 TEMMUZ: Napoli’nin olumsuz yanıtı sonrası G.Saray teklifini 40+35 milyon Euro olarak revize etti. Cimbom bu rakamın 40 milyon Euro’luk kısmını peşin, kalan kısmını uzun vadede ödemeyi önerdi. Napoli ise 35 milyon Euro’nun 2026 yılı içinde ödenmesini istedi. Ayrıca oyuncunun sonraki satışından da yüzde 20 pay talep etti. G.Saray cephesi ise bu şartları kabul etmezken son teklifi yaptıklarını ileterek masadan kalktı ve bekleyişe geçti.

Öte yandan Victor Osimhen de Napoli için sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçmeyi ve kampa katılmayı reddetti.