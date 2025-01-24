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Galatasaray ile Konyaspor 48. randevuda

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#Süper Lig#Galatasaray#Konyaspor
Galatasaray ile Konyaspor 48. randevuda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 10:32

Süper Lig'in 21. hafta maçında yarın karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Konyaspor, lig tarihinde 48. kez birbirlerine rakip olacak.

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Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 47 maçta sarı-kırmızılılar 34, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 91 golüne, Konya temsilcisi 32 golle karşılık verdi.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

İSTANBUL'DA RAKİBİNE MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 23 lig maçından 19'unu sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 54, konuk takım ise 16 gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

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#Süper Lig#Galatasaray#Konyaspor

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