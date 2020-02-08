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GeriFutbol Galatasaray ile Kasımpaşa 32. kez karşı karşıya! Sarı kırmızılılar üstün...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.02.2020 - 10:06,Son Güncelleme:/

Galatasaray ile Kasımpaşa 32. kez karşı karşıya! Sarı kırmızılılar üstün...

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Galatasaray ile Kasımpaşa 32. kez karşı karşıya! Sarı kırmızılılar üstün...

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 31 lig maçından 20'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 63 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi Galatasaray 1-0 kazandı.

- Kasımpaşa'daki maçlar

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 9 kez karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 5 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 20 golle yanıt verdi.

Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.

- En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

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MevzuBahis | 8-9 Şubat 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, hafta sonunun öne çıkan Süper Lig maçlarını masaya yatırdı.
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Galatasaray ile Kasımpaşa 32. kez karşı karşıya Sarı kırmızılılar üstün...

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