Galatasaray ile Kasımpaşa 32. kez karşı karşıya! Sarı kırmızılılar üstün...

İki ekip arasında geride kalan 31 lig maçından 20'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 63 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi Galatasaray 1-0 kazandı.



- Kasımpaşa'daki maçlar



İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 9 kez karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 5 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 20 golle yanıt verdi.

Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.



- En farklı skorlar



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!