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Galatasaray ile Inter karşı karşıya geldi! Tam 5 gol...
Corona virüs nedeniyle ara verilen futbol maçları, video oyunlarda devam ediyor...
PES Avrupa Dostluk Kupası'nda Inter Qlash ile Galatasaray e-sports karşı karşıya geldi.
Bol gollü ve çekişmeli geçen maçta Inter, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray'da Radamel Falcao'nun golü yeterli olmadı...
İşte maçın özet görüntüleri ve golleri...
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