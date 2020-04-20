MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray ile Inter karşı karşıya geldi! Tam 5 gol...
GeriFutbol Galatasaray ile Inter karşı karşıya geldi! Tam 5 gol...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 20.04.2020 - 11:57,Son Güncelleme:

Galatasaray ile Inter karşı karşıya geldi! Tam 5 gol...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Corona virüs nedeniyle ara verilen futbol maçları, video oyunlarda devam ediyor...

PES Avrupa Dostluk Kupası'nda Inter Qlash ile Galatasaray e-sports karşı karşıya geldi.

Bol gollü ve çekişmeli geçen maçta Inter, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray'da Radamel Falcao'nun golü yeterli olmadı...

İşte maçın özet görüntüleri ve golleri...

 

Galatasaray ile Inter karşı karşıya geldi Tam 5 gol...

Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle