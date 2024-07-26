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Galatasaray ile ilk idmanına çıkan Elias Jelert konuştu! Transfer itirafı: 3 hafta önce...

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#Transfer#Galatasaray#Jelert
Galatasaray ile ilk idmanına çıkan Elias Jelert konuştu Transfer itirafı: 3 hafta önce...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 18:50

Galatasaray'ın yeni sağ beki Elias Jelert, sarı-kırmızılılarla ilk idmanına çıktı ve transfer süreciyle ilgili itirafta bulundu.

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Irdning bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Elias Jelert de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Öte yandan yeni transfer Elias Jelert, sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray ile ilk idmanına çıkan Elias Jelert konuştu Transfer itirafı: 3 hafta önce...

JELERT'TEN TRANSFER İTİRAFI

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Danimarkalı sağ bek, transfer süreciyle ilgili de konuştu.

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Gözden KaçmasınDanimarkalılar, Galatasarayın Elias Jelert transferini yorumladı: Sadece 9 milyon euroya bitmesi büyük şans | Defansif oyunu geliştirmesi gerekiyorDanimarkalılar, Galatasaray'ın Elias Jelert transferini yorumladı: Sadece 9 milyon euroya bitmesi büyük şans | Defansif oyunu geliştirmesi gerekiyorHaberi görüntüle

İşte Jelert'in sözleri;

Çok mutluyum. Bir an önce taraftarlarla karşılaşmak ve onlara merhaba demek istiyorum. 3 hafta önce duydum ama menajerimin bana söylememesi gereken şeyler vardı. O sürecin sonucunda da sağlık kontrolleri oldu. Bugün takımla birlikte buradayım ve çok heyecanlıyım.

NELSSON ÇOK İYİ KARŞILADI

Nelsson milli takımdan arkadaşım. beni çok iyi karşıladı. 3 senedir de burada. Birçok sorumu soracağım ve bana yardımcı da olacaktır.

DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Çok heyecanlı hissediyorum. RAMS Park'ta oynadığım zaman taraftarları gördüm. Şimdi onlar için oynayacağımı için çok mutluyum. Sizler için oynamayı dört gözle bekliyorum. Çok büyük bir taraftar olduğunuzu biliyorum. En kısa zamanda Cimbom yapmak istiyorum.

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#Transfer#Galatasaray#Jelert

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