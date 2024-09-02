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Galatasaray ile ilgili her şeyi sildi, transfer iddiası ortaya atıldı: Hakim Ziyech, Yunanistan'a doğru...

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#TRANSFER#GALATASARAY#Hakim Ziyech
Galatasaray ile ilgili her şeyi sildi, transfer iddiası ortaya atıldı: Hakim Ziyech, Yunanistana doğru...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 08:47

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 5-1'le geçen Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılarda Hakim Ziyech için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrılan ve milli araya 9 puanla giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transferde ciddi bir hareketlilik yaşanan sarı - kırmızılılarda Hakim Ziyech'ten flaş bir hamle gelmişti.

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GALATASARAY İLE İLGİLİ HER ŞEYİ KALDIRDI

Faslı yıldız, sosyal medya hesabında Galatasaray'la ilgili her şeyi kaldırdı ve bu durum futbolseverler arasında 'Ayrılacak' söylentilerinin çıkmasına neden oldu.

Deneyimli futbolcu için Yunan basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

OLYMPIAKOS İDDİASI

Sportime'ın haberine göre Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos, Hakim Ziyech'in peşinde...

Haberin devamında Yunan ekibinin yıldız futbolcuyla görüşmelere başladığı ve olumlu sonuç aldığı kaydedildi. Ayrıca Ziyech'in maaş talebinin 3 milyon euro olduğu ifade edildi.

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Yaz transfer döneminin 11 Eylül'de sona ereceği Yunanistan'da Olympiakos'un elini çabuk tutarak Galatasaray'la masaya oturacağı ve transferi tamamlamak için harekete geçeceği yazıldı.

Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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#TRANSFER#GALATASARAY#Hakim Ziyech

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