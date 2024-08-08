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Galatasaray ile Hatayspor 9. randevuda! Sarı - kırmızılılar sahasında kaybetmedi...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#GALATASARAY#Hatayspor
Galatasaray ile Hatayspor 9. randevuda Sarı - kırmızılılar sahasında kaybetmedi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 09:32

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak olan maçla start alacak.

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Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de 9 Ağustos Cuma günü 9. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 8 lig maçından 5'ini (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.

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İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, sahasında Hatayspor'a puan kaybetmedi.

Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 4 maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 10 gole Atakaş Hatayspor 1 golle yanıt verdi.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi.

Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

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#Süper Lig#GALATASARAY#Hatayspor

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