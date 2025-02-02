×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray ile Gaziantep FK, ligde 12. randevuda

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Galatasaray#Gaziantep FK
Galatasaray ile Gaziantep FK, ligde 12. randevuda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 11:51

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın 12. kez karşı karşıya gelecek.

Haberin Devamı

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 11 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 9 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 26 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 11 gol gördü.

GAZİANTEP'TEKİ MAÇLARDA DA ÜSTÜN

Galatasaray, rakibiyle deplasmanda yaptığı maçlarda da üstünlük kurdu.

Gaziantep'te 5 Süper Lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 11 gol atarken kalesinde 4 gole engel olamadı.

Gözden KaçmasınGalatasaray, Alvaro Moratayı KAPa bildirdiGalatasaray, Alvaro Morata'yı KAP'a bildirdi!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Galatasaray#Gaziantep FK

BAKMADAN GEÇME!