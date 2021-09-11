Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadın dayanışması

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - “Fenerbahçe Kulübü ile birlikte ile Futbol Federasyonu’na ‘Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış kulüpler, Kadın Futbol Takımı kurduklarında, en üst seviye olan 1. Lig’den başlasınlar’ diye başvuru yaptık. TFF de talebimizi UEFA’ya iletti. Aldığımız bilgilere göre de UEFA müspet bir yaklaşım göstererek pozitif bir ayrımcılık yapmış.”

G.Saray ve Fenerbahçe, Kadın Futbol Takımı için el ele verdi, önce Türkiye Futbol Federasyonu sonra UEFA’nın kapısını çaldı! Kadın futbolunu hem sosyal sorumluluk projesi hem de başarı odaklı kuran Türkiye’nin 2 ezeli rakibi ve ebedi dost kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe önemli bir işbirliğine imza attı. Kadın Futbol Takımı kuran iki kulüp TFF’ye statü değişikliği için başvuruda bulundu. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bu girişiminin kabul edilmesi durumunda Kadın Futbol Takımları’nın 3. Lig’den değil en üst seviye olan Birinci Lig’de sezona ‘merhaba’ demesinin önü açılacak.

KADIN LİGİ’NDE DE DERBİ HEYECANI

Kısaca geçen sezonun şampiyonu olan Beşiktaş’ın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe’nin, Birinci Lig’e katılımı ile artık Kadın Futbolu’nda da 3 Büyük Kulüp arasında derbi heyecanı sahne alacak. Bu tarihi girişimin ve iş birliğinin perde arkasını ise Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Hürriyet’e anlattı: “Fenerbahçe Kulübü ile birlikte TFF’ye ortak bir başvuru yaptık. Bir statü değişikliği talep ettik. Ve dedik ki ‘Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış kulüpler, Kadın Futbol Takımı kurduklarında 3. Lig’den değil 1. Lig’den başlasınlar’

ŞAMPİYONLUK YAŞAYANLAR BİRİNCİ LİG’E

Bunu, yeni dönemde statü değişikliği ile geçerli olmasını talep ettik. Futbolun marka değerine ve bu sürece de katkı sunacağını dile getirdik. İş ve sanat hayatında olduğu gibi sporda da öncü olması gerektiği düşüncesinde olduğumuzu belirttik. Kadını önceleyen bir yaklaşımın egemen kılınması gerektiği fikrindeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu talebimizi UEFA’ya iletti. Aldığımız bilgilere göre de UEFA müspet bir yaklaşım göstererek pozitif bir ayrımcılık yapmış.” · ÖTE yandan, son şampiyonun Beşiktaş olduğu Kadınlar 1. Ligi’nin başlama tarihi ve statüsü henüz açıklanmadı. Takım sayısının da belli olmadığı ligin kasımda başlamasının beklendiği dile getirildi.

KADIN LİGİNDE DE HEDEF ŞAMPİYONLUK

G.Saray Başkan Yardımcısı “Kadın futbolunu çok önemsiyoruz. Takımı kurduk. 6-7 transfer daha yapacağız. Lansman 18 Eylül’de” dedi

G.Saray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sarı kırmızılı kulübün kadın futbol takımının lansmanının 18 Eylül Cumartesi günü Galatasaray Lisesi’nde yapılacağını da ifade etti. Epözdemir yeni kurulacak branşla ilgili kulüp olarak hedeflerini ve beklentilerini ise şu sözlerle anlattı:

LİVERPOOL’UN SPONSORU İLE TEMAS HALİNDEYİZ

“Kadın futbolunu son derece önemsiyoruz. Takımımızı kurduk. 6-7 transfer daha yapacağız. Meseleye hem başarı odaklı hem de sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyoruz. G.Saray her branşta olduğu gibi kadın futbolunda da şampiyonluk olma iddiası ile yer alacaktır. Birçok ulusal ve uluslararası kurumla sponsorlukla ilgili görüşüyoruz. Bu kapsamda önemli sponsorluk anlaşmaları da yaptık. Standard Charter ile görüşüyoruz. Biliyorsunuz Liverpool’un kadın futbol takımının sponsoru. Uluslararası bir finans kuruluşu. Kadın imajını egemen kılmak gayemiz.”