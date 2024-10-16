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Galatasaray ile Fenerbahçe’nin hakem düellosu

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#Futbol#Fenerbahçe#Galatasaray
Galatasaray ile Fenerbahçe’nin hakem düellosu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 07:00

F.Bahçe, “G.Saray’ın ‘Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar kaybetmiş, ortaya çıksın’ teklifini kabul ediyoruz” açıklamasını yaptı.

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G.Saray ile F.Bahçe arasında hakemlerle ilgili karşılıklı açıklamalar devam ediyor. Önce G.Saraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu “Son 2 sezondur hakemlerle G.Saray arasında yaşananlar çok tartışıldı. Tüm tartışmalı pozisyonlar değerlendirilsin. Hangi takım ne kadar hakem sayesinde puan kazanmış ortaya çıksın. Bunlar algı yaparak, televizyon televizyon dolaşarak hakemlerle ilgili, var olduğunu söyleyemediği yapılardan bahsedip sonra vura vura yıkmakla çözülecek bir problem değil” diyerek F.Bahçe’ye çağrıda bulundu.

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SON 2 YIL VE BU SEZONA BAKILSIN

F.Bahçe Kulübü, ezeli rakipten gelen teklifi kabul ederken şu yanıtı verdi: “Sayın Hatipoğlu’nun ‘Son 2 yıl ve bu sezon ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın’ teklifini kabul ediyoruz. İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için her adımı atmaya hazırız. Böylelikle; şampiyonluk yarışında Türk futbol tarihinin unutamayacağı skandal hakem hatalarının ve kritik dönemeçlerde yaşananların açıklığa kavuşacağına inanıyoruz.”

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#Futbol#Fenerbahçe#Galatasaray

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