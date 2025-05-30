Galatasaray ile Fenerbahçe dünya yıldızı için savaşıyor! Teklifler sunuldu

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Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız futbolcu için ciddi bir şekilde devreye girdi.

DEVLER KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ise daha önce transfer listesine aldığı dünyaca ünlü yıldızdan olumlu bir haber bekliyor. Tam da bu noktada Süper Lig'in iki devi karşı karşıya geldi. İtalya ve İngiltere'den yıldız futbolcuya yoğun bir ilgi var.

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Leroy Sane, şimdiden yaz transfer döneminin en çok konuşulan yıldızı oldu. Alman hücum oyuncusu, Bayern Münih ile bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmadı. Bayern, yeni kontrat teklif etti, sportif direktör Max Eberl, önceki gün oyuncunun menajeri Pini Zahavi ile yemek yedi.

EZELİ RAKİPLER YARIŞTA

Ancak taraflar bir anlaşmaya varamadı. Sane için Galatasaray uzun süredir devredeydi. Sarı-Kırmızılılar, 29 yaşındaki futbolcuya senelik 10 milyon Euro’nun üzerinde maaşın yanı sıra imza parası içeren bir teklif sunmuştu.

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NAPOLI DE İSTİYOR

Ardından Fenerbahçe’nin de bu yarışa dahil olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak Türk futbolunun iki devi, Alman süperstar için sadece birbirleriyle değil, Avrupa’nın büyükleriyle de kapışma halinde. Şampiyon hocası Antonio Conte’nin kalmasını sağlamak için transferde dev adımlar atan Napoli de Leroy Sane’nin menajeri Zahavi ile temasa geçip teklif iletti.

PREMIER LİG DEVLERİ DE PUSUDA

Şu sıralar Zahavi’nin telefonu, İngiltere’den gelen aramalarla da meşgul. Hem Arsenal hem de Tottenham’ın dünyaca ünlü yıldız için devreye girdiği ve mali şartları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

'İNGİLTERE'YE SICAK BAKMIYOR'

Alman basınında daha önce çıkan haberlerde, bir dönem Manchester City forması giyen Sane’nin İngiltere’ye dönmeye sıcak bakmadığı vurgulanmıştı. Ancak iki İngiliz devi, maddi taleplerin kendilerine uyması halinde 29 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için harekete geçebilir.

Leroy Sane için devlerle yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray da imzayı attırmak için ellerinden geleni yaparak her yolu denemeye kararlı görünüyor.