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Galatasaray ile Fenerbahçe dost olur mu?

#Fenerbahçe#Galatasaray#Rezan Epözdemir
Galatasaray ile Fenerbahçe dost olur mu
Ali Naci KüçükSüleyman Arat

Epözdemir, ‘F.Bahçe ile dostuk, hayatın olağan akışına aykırı’ dedi. Gerçekten öyle mi? Her 2 kulübe aynı soruyu yönelttik... Haldun Üstünel, “Dostluk elini her zaman G.Saray uzatıyor ve bunun sonuçları kulüp için iyi olmuyor” derken, Yusuf Günay kendisi ile aynı görevde bulunan Epözdemir’i eleştirdi. Ali Şen, söz konusu Türk takımı olunca rekabetin 2. planda kaldığına vurgu yaparken Turan Şahin “G.Saray gibi nezih bir camianın bir yöneticisinin bu sözleri kabul edilemez” yorumunu yaptı.

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G.Saray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Sportif AŞ’den istifa etme gerekçelerini sıralarken, bu kararı almasına neden olan en önemli unsurlardan birinin Fenerbahçe ile kurulan dostluk ilşkisi olduğunu söyledi.

BAŞKAN ELMAS’IN TAVRINI ELEŞTiRDi

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik’in sarf ettiği ‘Cincon’ kelimesi için özür dilemediğini hatırlatan ve “F.Bahçe ile G.Saray dost olamaz. Bu hayatın olağan akışına aykırı” diyen Epözdemir, başkan Burak Elmas’ın F.Bahçe politikasını açıkça eleştirirken, biz de konunun taraflarına sorduk: Galatasaray ile Fenerbahçe gerçekten dost olamaz mı?

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UĞUR MELEKE: HUZUR, NE KADAR DA AYNI OLDUĞUMUZU KABULLENMEKTE

Celtic’le Rangers arasında mezhepsel bir ayrılık vardır. İnter, Milan’dan yabancı düşmanlığı sebebiyle kopmuştur. Barcelona ile Real Madrid arasında siyasi, Liverpool’la Manchester United arasında sınıfsal derin farklar söz konusudur. Ayrım nettir. İskoç bir ailede bir çocuğun Rangers, diğerinin Celtic taraftarı olduğunu göremezsiniz. Farklı tanımları, farklı hikayeleri, farklı kültürleri vardır çünkü. Oysa Galatasaray’la Fenerbahçe’yi ayıran tek bir fark gösteremezsiniz bana. Bu ülkede her dini, her mezhebi, her toplumsal sınıfı, her siyasi görüşü anlamsız kılar futbol. Aynı ailenin iki çocuğundan biri Galatasaraylı, diğeri Fenerbahçeli’dir. Üstelik 10 ailenin 5’i böyledir bu ülkede. Zenginle fakirin, Çerkes’le Türk’ün, profesörle temizlik görevlisinin buluştuğu yerdir Kadıköy ya da Seyrantepe...

AKSi AYMAZLIKTIR

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Bunun aksini iddia etmek bence yalnızca aymazlık değil, aynı zamanda sebepsiz bir ayrımcılıktır. İnsanları bölen değil, birleştiren sözcüklere ihtiyacı var her toplumun. Amerika’nın en büyük siyahi kadın düşünürü Maya Angelou’nun sözleri kulağımıza küpe olmalı: “Herkes birbirine ne kadar eşsiz, ne kadar farklı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Oysa huzur, ne kadar da aynı olduğumuzu kabullenmekte.”

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GALATASARAY CEPHESİ

HALDUN ÜSTÜNEL (G.SARAY’IN ESKi 2. BAŞKANI): DiĞER KULÜPLERLE OLUR, FENERBAHÇE’DEN DOST OLMAZ

DOSTLUK MASALLARI HEP BiZiM STATTA OLUYOR, ONLARDA ‘VUR, KIR, PARÇALA’

Galatasaray ile Fenerbahçe dost olmaz. Rakipler. Herkesin özel hayatında rakip takımları tutan eşi, dostu, arkadaşı olabilir. Ama kulüp bazında bu mümkün değil. Ayrıca bu dostluk masalları hep maçlar bizim sahada oynandığı zaman ortaya çıkıyor. Maçlar onların sahasında olunca ‘vur, kır, parçala...’ Her zaman dostluk eli uzatan taraf biz oluyoruz. Sonuçları da Galatasaray için iyi olmuyor. Diğer kulüpler ile dost olabiliriz. Ben iki kulübün dost olamayacağını düşünüyorum. Fener’den dost olmaz!

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YUSUF GÜNAY (G.SARAY’IN ESKi BAŞKAN YARDIMCISI): G.SARAY ÜZERiNDEN POPÜLARiTE ELDE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

YAPILAN BU AÇIKLAMALAR TRiBÜNE ŞiRiN GÖRÜNME ÇABASI

BU konuda sarf edilen sözleri, üzerinde yorum yapmaya değer bulmuyorum. Yapılan bu açıklamaları sırf tribünlere şirin gözükmek, Galatasaray taraftarı üzerinden popülarite elde etmeye yönelik nafile çabalar olarak değerlendiriyorum.

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FENERBAHÇE CEPHESi

ALi ŞEN (F.BAHÇE’NiN ESKi BAŞKANI): BEN YAPACAĞIMI YAPTIM, SADECE NEUCHATEL XAMAX’I HATIRLATIYORUM 

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Hiçbir yorum yapmıyorum zira ben zaten yapacağımı yapmış bir insanım. Sadece Neuchatel Xamax’ı hatırlatıyorum. (3-0 kaybedilen ilk maçın ardından 5-0 kazanan G.Saray, karşılaşma sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle UEFA Disiplin Konseyi’nin kararıyla hükmen mağlup sayılmak üzereyken İsviçre’de temaslarda bulunan Ali Şen ezeli rakibin ceza almasının önüne geçen ekipte büyük rol oynamıştı)

TURAN ŞAHiN (F.BAHÇELi ESKi YÖNETiCi VE SPORCU): ÇOK BiLGiSiZ VE CAHiLCE BiR YORUM F.BAHÇE-G.SARAY EBEDi DOST, EZELi RAKiPTiR 

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20 yıl F.Bahçe Yöneticiliği yaptım, Faruk Ilgaz, Ali Şen, Aziz Yıldırım, Ali Koç dönemlerinde yöneticilik yaptım, 12 yıl atletizm yaptım, şu an Fenerbahçe Üniversitesi’nin mütevelli heyetindeyim, Fenerbahçe Koleji Kurucu Üyesi’yim. Bu yönetici çok bilgisiz ve cahilce bir yorum yapmış. Hiç katılmadığım gibi hiç de yakıştıramadım. F.Bahçe ile G.Saray ezeli dost, ebedi rakiptir ve öyle de kalacaktır. Ben bir F.Bahçe sporcusu olarak sakatlanınca G.Saray Başkanı Ali Uras beni tedavi etmişti. Böyle bir kültürden geliyoruz. Bu ise yozlaşmış bir kültür.

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BEN KOŞARKEN G.SARAYLILAR BENi ALKIŞLADI

G.Saray gibi bir nezih camianın bir yöneticisinin bu sözleri kabul edilemez. Ülkemiz en fazla birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğu ortamı yaşarken sporda böyle ayrıştırma kabul edilemez. 1968’de o zamanki adıyla Mithatpaşa Stadı’ndaki G.Saray-F.Bahçe maçının devre arasında atletizim yarışlarında 3 bin metre koştuk. Ben önde gidiyordum, arkamda G.Saraylı Turgut Gür olmasına rağmen G.Saray taraftarları beni alkışladı. Bugün gelinen nokta ise çok üzücü.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Rezan Epözdemir

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