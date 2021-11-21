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Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide 394. kez karşılaşıyor! Terim ve Pereira'nın 11'leri...

#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda arda, Boey, sarı lacivertlilerde altay, Valencia ve Gustavo sakatlıkları nedeniyle oynamayacak. Trabzonspor’un 30 puanla lider girdiği 13. hafta öncesi Galatasaray 21 puanla 4., Fenerbahçe 20 puanla 7. sırada.

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Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 393 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi.

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Ligde 129. sınav

Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.

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Son 10 resmi maç

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İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide iki takım da 7'şer gol kaydetti.

Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide 394. kez karşılaşıyor Terim ve Pereiranın 11leri...

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi

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