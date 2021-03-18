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GeriBasketbol Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rövanş yarın, hedef yarı final
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rövanş yarın, hedef yarı final

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rövanş yarın, hedef yarı final

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray, yarın İspanya'da karşı karşıya gelecek.

Salamanca kentindeki Pabellon Municipal Wurzburg'da oynanacak mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak.

İlk karşılaşmayı 91-74 kazanan sarı-lacivertliler, rövanştan da galibiyetle ayrılırsa yarı final biletini alacak. Sarı-kırmızılı takımın kazanması halinde ise sayı farkına bakılacak.

Galatasaray 74-91 Fenerbahçe (FIBA Kadınlar Avrupa Ligi)
Galatasaray 74-91 Fenerbahçe (FIBA Kadınlar Avrupa Ligi)

Tur atlayan ekip, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de mücadele edecek.

 

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rövanş yarın, hedef yarı final

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