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GeriFutbol Galatasaray ile Fatih Karagümrük rekabetinde 14. maç oynanacak
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Futbol
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Haber Giriş: 09.04.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray ile Fatih Karagümrük rekabetinde 14. maç oynanacak

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Galatasaray ile Fatih Karagümrük rekabetinde 14. maç oynanacak

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 13 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 26 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 11 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fatih Karagümrük, 2-1'lik skorla kazandı.

- Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlar

Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.

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Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, birinde berabere kaldı.

Galatasaray bu maçlarda 9 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 3 gol gördü.

- En farklı skorlar

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.

 

Galatasaray ile Fatih Karagümrük rekabetinde 14. maç oynanacak

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