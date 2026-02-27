Galatasaray ile eşleşen Liverpool'da Arne Slot'dan ilk açıklama geldi!

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimiz Galatasaray'ın Son 16 Turu'ndaki rakibi Liverpool oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda oynayacak.

Devler Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 10-11 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Liverpool teknik direktörü Arne Slot eşleşmeye dair şunları söyledi:

“Kura çekiminin olasılıkları göz önüne alındığında, tam olarak beklediğimiz sonucu aldık ve bu sezon daha önce bir kez karşılaştığımız bir rakibe karşı zorlu bir son 16 turu kura çekimi oldu.

Deplasman maçında, Eylül ayında İstanbul’da oynadığımız son karşılaşmaya göre daha iyi bir performans sergilememiz gerektiğini biliyoruz. Özellikle de Galatasaray'ın Juventus'a karşı son 16'ya kalmak için çok olumlu bir sonuç aldığını bildiğimiz için.

Haberin Devamı

Ancak asıl hissettiğimiz duygu heyecan, çünkü lig aşamasında bunun için çok çalıştık. Buraya gelmek istiyorduk ve şimdi bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.

Elbette Şampiyonlar Ligi yeniden başlayana kadar diğer kulvarlarda önemli maçlarımız var. Bu eşleşme geldiğinde umarım olabildiğince hazır oluruz.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde oldu:

Galatasaray - Liverpool

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint-Germain - Chelsea

Newcastle - Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham

Atalanta - Bayern Münih

Bayer Leverkusen - Arsenal

Bodo/Glimt - Sporting CP