Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında "Çay" atışması

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Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup ettiği mücadelede hakem Ümit Öztürk, sarı kırmızılılar lehine 2 penaltı kararı verdi.

Mücadele sonrasında Galatasaray, sosyal medya hesabından "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" paylaşımıyla Rizespor'a göndermede bulundu.

Çaykur Rizespor ise Galatasaray'ın bu paylaşımına, Ümit Öztürk'ün penaltı kararları üzerinden yanıt vererek "Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'da Rizespor galibiyeti sonrası paylaşımhttps://t.co/EofvyR05IW — Spor Arena (@sporarena) February 27, 2022