Galatasaray ile Beşiktaş arasında Gedson Fernandes savaşı! 6 milyon Euro'luk resmi teklif...

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Zor bir sezon geçiren Galatasaray'da transferde gaza basılırken kaleye Barcelona B takımından Inaki Pena transfer edildi. Gol bölgesindeki eksiğini eski golcüsü Bafetimbi Gomis'le kapatmak isteyen sarı kırmızılılar, her konuda anlaşmaya vardığı Fransız golcüyü İstanbul'a getirdi.

Orta saha bölgesini ise yine eski oyuncusu Gedson Fernandes'le güçlendirmek isteyen Galatasaray, Benfica ile zorunlu satın alma opsiyonu konusunda henüz bir anlaşma sağlayamazken Portekiz ekibinden konuya dair açıklama yapıldı.

Sarı kırmızılıların kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Gedson transferinde Benfica'nın hocası Nelson Verissimo'dan açıklama geldi.

HOCASI BELİRSİZLİKTEN RAHATSIZ

Gedson Fernandes'in geleceğinin belirsizliğini koruduğunu belirten Portekizli teknik adam, "Hala geleceği belirsiz olan iki oyuncumuz var; Gedson Fernandes ve Ferro. Bir an önce bu belirsizliğin çözülmesi gerekiyor. 22-23 kişilik bir kadro ile çalışıyoruz." diye konuştu.

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BEŞİKTAŞ'TAN 6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'a transferi zora giren Portekizli oyuncu için Beşiktaş devreye girdi.

Siyah beyazlı kulüp, Gedson Fernandes'i sezon sonu kadrosuna katmak için 6 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

Fernandes'in 6 ay başka bir takıma kiralanmasını isteyen Beşiktaş, Benfica'dan gelecek yanıtı bekliyor.

"TRANSFER GERÇEKLEŞMEYECEK GİBİ"

Gedson Fernandes'in temsilcisi Ahmet Bulut, Vole'ye yaptığı açıklamada, sarı kırmızılı takım ile Benfica'nın yaptığı görüşmelerin durduğunu belirtti.

Transferin gerçekleşme ihtimalinin zora girdiğini söyleyen Bulut, "Transfer gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Başka bir kulüple görüşüyoruz. Yarın Gedson'un durumu netleşecek." ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN YÖNETİME ÇAĞRI

Sarı kırmızılı taraftarlar, Twitter'dan #GedsonuGetirElmas etiketiyle binlerce tweet atarak Burak Elmas yönetimine mesaj gönderdi. Bu hashtag'e kısa süre içinde binlerce tweet atılırken trend topic (gündem) listesine girdi.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Sarı kırmızılıların sunduğu 1.5 yıllığına 1.5 milyon Euro kiralama ve 8.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bedelini kabul eden Benfica, ‘zorunlu satın alma’ maddesini şart koştu.

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Benfica, 2023 Mayıs ayında G.Saray’ın 8.5 milyon Euro’luk bedeli ödemesini talep etti ve bu konuda geri adım atmadı.

Cimbom ise opsiyonun isteğe bağlı ve kulübün tasarrufunda olmasını talep etti. İki kulüp henüz bu kriter hakkında uzlaşma sağlayamazken görüşmeler sürüyor.