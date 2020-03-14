Galatasaray ile Beşiktaş 347. randevuda
Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 347. kez birbirine rakip olacak.
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette, geride kalan 346 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.
- Lig maçları
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 123 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 129 gol attı.
Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.
- Son 10 maçta Beşiktaş üstün
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 6 kez kazandı, Galatasaray 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 12 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:
Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-BJK)
14.12.2015 Atatürk Olimpiyat Lig 1-2
08.05.2016 Türk Telekom Lig 0-1
13.08.2016 Konya BŞB TFF Süper Kupa 1-1 (Pen.3-0)
24.09.2016 Vodafone Park Lig 2-2
27.02.2017 Türk Telekom Lig 0-1
02.12.2017 Vodafone Park Lig 0-3
29.04.2018 Türk Telekom Lig 2-0
02.12.2018 Vodafone Park Lig 0-1
05.05.2019 Türk Telekom Lig 2-0
27.10.2019 Vodafone Park Lig 0-1
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