Galatasaray ile Beşiktaş 347. randevuda

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette, geride kalan 346 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.



- Lig maçları



Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 123 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 129 gol attı.



Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.



- Son 10 maçta Beşiktaş üstün



İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.



Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 6 kez kazandı, Galatasaray 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.



Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 12 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:



Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-BJK)

14.12.2015 Atatürk Olimpiyat Lig 1-2

08.05.2016 Türk Telekom Lig 0-1

13.08.2016 Konya BŞB TFF Süper Kupa 1-1 (Pen.3-0)

24.09.2016 Vodafone Park Lig 2-2

27.02.2017 Türk Telekom Lig 0-1

02.12.2017 Vodafone Park Lig 0-3

29.04.2018 Türk Telekom Lig 2-0

02.12.2018 Vodafone Park Lig 0-1

05.05.2019 Türk Telekom Lig 2-0

27.10.2019 Vodafone Park Lig 0-1





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!