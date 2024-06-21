Galatasaray ile anlaşan Michy Batshuayi'nin eşinden 'tehdit' tepkisi: Çocuğumun ölümünü istediler!

Haberin Devamı

İki sezondur Fenerbahçe'de forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline alan Michy Batshuayi, Galatasaray ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Sarı - kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçen ve kısa süre içinde resmi imzayı atması beklenen Belçikalı yıldızın eşi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

EŞİNDEN OLAY PAYLAŞIM

Batshuayi'nin eşi Amely Maria, transfer gelişmesi sonrasında yaptığı paylaşımda, "Ailemi tehdit edenler ve futbol için çocuğumun ölümünü isteyenler utansın ve siz aileden bahsetmeye cüret ediyorsunuz? Ne utanç verici!!! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Tanrı hepinizi görüyor." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Maria, ailesini tehdit eden kişilerle ilgili yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 24 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.