×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray ile anılıyordu! Raphael Onyedika transferinde yeni gelişme

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Raphael Onyedika
Galatasaray ile anılıyordu Raphael Onyedika transferinde yeni gelişme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 13:17

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı - kırmızılılar ile adı geçen Raphael Onyedika ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Haberin Devamı

Transferde Galatasaray'la adı geçen Raphael Onyedika ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Africa Foot'un haberine göre, Galatasaray’ın yanı sıra Süper Lig’den başka bir kulübün de Onyedika’yı istediği, İngiltere’den iki takımın ise oyuncuyu yakından izlediği kaydedildi.

Onyedika'ya yakın bir kaynak, transferde kararın tamamen kulübe bağlı olduğunu belirtti:

Gözden KaçmasınGalatasarayda Osimhenden Fenerbahçe derbisi için özel istekGalatasaray'da Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için özel istek!Haberi görüntüle

"Ne olacağını bilmiyorum ama tüm teklifler değerlendiriliyor. Büyük ölçüde her şey Club Brugge'ün neyi kabul edeceğine bağlı. Ayrılması zor olacak çünkü Brugge hem şampiyonluk kazanmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergilemek istiyor. Ancak uygun bir teklif gelirse onu serbest bırakacaklarından eminim, ama bu çok zor olacak."

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Raphael Onyedika

BAKMADAN GEÇME!