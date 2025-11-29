Galatasaray ile anılıyordu! Raphael Onyedika transferinde yeni gelişme

Haberin Devamı

Transferde Galatasaray'la adı geçen Raphael Onyedika ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Africa Foot'un haberine göre, Galatasaray’ın yanı sıra Süper Lig’den başka bir kulübün de Onyedika’yı istediği, İngiltere’den iki takımın ise oyuncuyu yakından izlediği kaydedildi.

Onyedika'ya yakın bir kaynak, transferde kararın tamamen kulübe bağlı olduğunu belirtti:

"Ne olacağını bilmiyorum ama tüm teklifler değerlendiriliyor. Büyük ölçüde her şey Club Brugge'ün neyi kabul edeceğine bağlı. Ayrılması zor olacak çünkü Brugge hem şampiyonluk kazanmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergilemek istiyor. Ancak uygun bir teklif gelirse onu serbest bırakacaklarından eminim, ama bu çok zor olacak."