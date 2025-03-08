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Galatasaray ile Alanyaspor 18. randevuda

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#Süper Lig#Galatasaray#Alanyaspor
Galatasaray ile Alanyaspor 18. randevuda
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 11:13

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın yapacakları maçla 18. kez birbirlerine rakip olacaklar.

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Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 11, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 17 maçta sarı-kırmızılı takımın 40 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

ALANYA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor'a konuk olduğu 8 maçın 5'ini kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 18, Alanyaspor 11 kez ağları havalandırdı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

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Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyetini 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla aldı.

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#Süper Lig#Galatasaray#Alanyaspor

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