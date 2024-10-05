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Galatasaray ile Alanyaspor 17. kez karşı karşıya

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#GALATASARAY#Alanyaspor#Süper Lig
Galatasaray ile Alanyaspor 17. kez karşı karşıya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 10:04

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor 6 Ekim Pazar günü 17. randevusuna çıkacak.

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Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 10, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 16 maçta sarı-kırmızılı takımın 39 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Seyrantepe'deki 8 maçın 5'ini ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bir mücadelede ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 21 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 6 gol atabildi.

En farklı galibiyetler

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

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Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

 

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#GALATASARAY#Alanyaspor#Süper Lig

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