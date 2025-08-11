Galatasaray ikna etti! Bayern Münih, Boey'i 10 milyon Euro'ya bırakıyor!

Haberin Devamı

Sağ beke takviye yapmak isteyen Galatasaray eski oyuncusu Sacha Boey’i yeniden kadrosuna katmak için yapılan görüşmelerde Bayern Münih’i ikna etmeyi başardı.

Kim geldiyse yeri dolmadı

Sarı kırmızılılar 2024’ün ocak ayında 30 milyon Euro bonservisle Boey’i Alman devine satarken Fransız oyuncunun takımdan ayrılmasından bu yana bu bölgedeki eksikliğini tam olarak gideremedi. Cimbom önce Leo Dubois, Serge Auirer’i transfer ederken ardından Elias Jelert’i 9 Milyon Euro’ya aldı, yarım sezonda takıma veda eden Frankowski’ye 1+7 Milyon Euro ödedi.

Yerine gelenler etkisiz kaldı

Yapılan transferlere rağmen bu oyuncuların hiçbiri Boey’in yerini bir türlü dolduramadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bu süreçte asıl bölgeleri olmamasına rağmen Kaan Ayhan, Barış Alper, Metehan Baltacı ve son olarak da Roland Sallai’yi sağ bekte görevlendirdi. Bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak isteyen sarı kırmızılı yönetim 30 milyon Euro’ya sattığı 24 yaşındaki Sacha Boey’i 10 milyon Euro’ya geri almak için Bayern ile anlaşmaya vardı. Şimdi Galatasaray’ın Fransız futbolcuyu ikna etmesi gerekiyor.

Haberin Devamı

Kendini ispatlamak istiyor

2028 Haziran’a kadar Bayern ile kontratı bulunan Boey kendisini kanıtlamayı hedeflediği için Galatasaray’a geri dönmek istemiyor. Fakat Bayern’de Kompany’nin bu bölgedeki 1. tercihi Laimer.

Boey geride kalan sezonda 21 maçta forma giyse de sadece 9 kez 11’e girebildi. Takımın diğer sağ beki Stanic sezonun yarısını sakat geçirmesine rağmen Boey’den daha fazla (19’u 11’de 26 maç) şans buldu ve 11’e girdi. Galatasaray’ın en büyük umudu 3. sağ bek pozisyonuna düşen Fransız futbolcunun oynamak için eski takımına dönmeyi kabul etmesi.