Galatasaray ikinci maçında, gözler Icardi'de

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Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında güç depolamaya devam ediyor. Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz’e 3-2 mağlup olan Aslanlar, Pazartesi gün yeni bir rakiple mücadele edecek.

Galatasaray, Linz şehrinde Raiffeisen Arena’da oynanacak karşılaşmada, Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf karşısına çıkacak.

ICARDI OYNAYACAK MI?

Son şampiyon; Alman rakibi karşısında Batshuayi, Zaha, Mertens ve Tete gibi yıldızlarıyla galibiyet arayacak. Kampa geç katılan Arjantinli forvet Mauro Icardi’nin müsabakada oynayıp oynamayacağına ise teknik ekip karar verecek.

GENÇLER PARLIYOR

LASK Linz maçında Galatasaray’ın 2 golünü de atan stoper Metehan Baltacı ve paslarıyla dikkat çeken Yusuf Demir’in yanı sıra; Efe Akman, Jankat Yılmaz, Işık Kaan Arslan, Eyüp Aydın gibi yıldız adayları da Galatasaraylı taraftarların performansını merak ettiği oyuncular arasında.

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KAMPA ÖZEL YAYINLAR

15 Temmuz Pazartesi günü başlayacak mücadele, sadece D-Smart ve D-Smart GO ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı, Aykut Aydın anlatacak, Emre Özcan da yorumlarıyla anlatıma destek verecek. Damla Uğurtürk ve Serhan Türk röportajları, maç önü programında Berke Kosova, Semih Sezerli, Cem Yılmaz ve Emre Özcan değerlendirmeleriyle maçın heyecanını arttıracak. Maçın Ardından programında da Berke Kosova, Cem Yılmaz ve Semih Sezerli, karşılaşmayı D-Smart ve D-Smart GO izleyenler için değerlendirecek.

HAZIRLIK MAÇLARINA DEVAM

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Düsseldorf maçının ardından 3 karşılaşmaya daha çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Trencin, Lecce ve Parma ile karşı karşıya gelecek.