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Galatasaray, ikinci galibiyetini Malaga karşısında aldı!

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#Galatasaray#Basketbol#Unicaja
Galatasaray, ikinci galibiyetini Malaga karşısında aldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 23:08

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında Unicaja Malaga'yı 86-84 mağlup etti.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, İspanya'nın Unicaja takımını 86-84 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım ikinci galibiyetini alırken, Unicaja ilk yenilgisini yaşadı.

Stat: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martins Kozlovskis (Letonya), Andris Aunkrogers (Letonya)

Galatasaray: Young 10, Wallace 17, Palmer 13, Buğrahan Tuncer 9, Delgado 16, Sadık Emir Kabaca 1, Cummings 12, Blumbergs 2, Samet Geyik 6, Göksenin Köksal

Unicaja: Osetkowski 9, Kalinoski, Barreiro 5, Perry 11, Sima 4, Perez 17, Balcerowski 2, Taylor 14, Carter 14, Tillie 8, Dedovic, Ejim

1. Periyot: 24-21

Devre: 38-38

3. Devre: 62-57

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#Galatasaray#Basketbol#Unicaja

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